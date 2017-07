Windows 10 parla con l’iPhone

Filippo Vendrame,

Pochi giorni fa era uscita la build 16251 di Windows 10 per gli Insider che avevano scelto l’opzione Fast Ring che portava con se alcune interessanti novità tra cui la possibilità di collegare e far dialogare il proprio smartphone con il sistema operativo di Microsoft. Tuttavia, questa peculiarità era limitata al solo mondo Android. Nello specifico, gli utenti erano in grado di effettuare una navigazione Internet cross-platform.

In pratica, gli utenti possono iniziare a navigare sullo smartphone e poi continuare la navigazione stessa attraverso il browser Edge di Windows 10 senza perdere quello che stavano facendo. La promessa era di portare questa peculiarità molto presto anche sul mondo iOS. Una promessa che è stata mantenuta molto rapidamente perché, adesso, Windows 10 e gli iPhone possono finalmente parlarsi. Al fine di sperimentare questa funzionalità, gli utenti devono semplicemente essere iscritti come Insider, avere l’ultima build di Windows 10 e registrare il proprio dispositivo accedendo al menu “Telefono” in Windows.

Una volta collegato il telefono, sarà inviato un SMS per richiedere l’installazione di “Microsoft Apps“. Una volta completata questa veloce e banale configurazione, gli utenti possono iniziare a navigare su Internet sul loro iPhone per poi spostarsi a navigare su Windows 10 semplicemente utilizzando l’opzione “Continua su PC“.

Questa maggiore integrazione del mondo smartphone in Windows 10 arriverà per tutti con il debutto di Windows 10 Fall Creators Update previsto per settembre prossimo.

Per allora, dovrebbero essere disponibili anche maggiori funzionalità cross-platform che gli Insider potranno sperimentare a breve sui loro dispositivi.

Continua, dunque, il lavoro di Microsoft nel voler preparare il prossimo step di Windows 10 che alzerà ancora una volta l’asticella qualitativa del suo sistema operativo.