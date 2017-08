3 Italia, continuano le offerte Crazy Summer

Filippo Vendrame,

Continua la calda estate dell’operatore 3 Italia con le nuove promozioni “Crazy Summer” in vigore da oggi primo agosto. La prima novità riguarda “ALL-IN Master Summer” che può essere scelta in abbinamento anche con gli smartphone Samsung Galaxy J3 2017 e iPhone SE 32GB. Opzione tariffaria che include chiamate illimitate verso tutti, 500 SMS verso tutti, e 30 Giga di traffico internet al mese. Canone di 9,50 euro al mese. Il canone mensile completo di smartphone, ovviamente, varia a seconda del modello scelto.

Sottoscrivendo la tariffa con in abbinamento lo smartphone l’impegno minimo contrattuale è di 30 mesi. Pagamento attraverso RID o carta di credito. Costo di attivazione per i nuovi clienti di 9 euro, ridotto a 3 euro per chi effettuerà portabilità. I già clienti dovranno, invece, pagare ben 50 euro. FREE Master Summer può essere abbinata, invece, con Cellulari TOP che permette di includere smartphone top di gamma attraverso un light credit con CompassBanca o Vendita a Rate 3. Durata di 30 mesi con possibilità di cambio dello smartphone ogni 12 mesi. Il recesso anticipato costerà 100 euro più le rate residue dello smartphone. Canoni mensili di 25,90 euro per l’iPhone 7 e 29,90 euro per il Galaxy S8.

Arrivano, inoltre, molte proroghe per le precedenti offerte estive ed in particolare per le proposte Summer Edition che potranno, adesso, essere sottoscritte sino al 22 agosto 2017.

Tra le conferme attivabili sino al 22 agosto si menzionano:

PLAY Summercon e senza Smartphone

ALL-IN Master Summercon e senza Smartphone

FREE Master SummerRicaricabile e Abbonamento

Casa3 XL Summer

Super Internet Summer

ALL-IN Master e Super Internet Summer

Sino al 10 settembre, invece, gli interessati potranno attivare:

PLAY

PLAY Young con e senza Smartphone

PLAY Limited Edition

ALL-IN con e senza Smartphone

FREE Ricaricabile e Abbonamento

Super Internet

Internet PLAY

Internet Express

Casa3

Offerte Convergenti Voce

Offerte Convergenti Broadband

Maggiori informazioni sulle nuove e sulle vecchie offerte estive sono disponibili sul sito dell’operatore 3 Italia.