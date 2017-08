ASUS ZenFone 4, annuncio previsto per il 19 agosto

Luca Colantuoni,

Si prevede un mese di agosto piuttosto “affollato” con le presentazioni di numerosi smartphone. Oltre al Samsung Galaxy Note 8 e al Nokia 8, gli utenti avranno l’opportunità di conoscere i nuovi ASUS ZenFone 4. L’annuncio ufficiale avverrà sabato 19 nelle Filippine. In base alle recenti indiscrezioni, il produttore taiwanese dovrebbe mostrare almeno cinque modelli.

Nelle ultime settimane, ASUS ha pubblicato diverse immagini che raffigurano due cerchi. Si tratta di un chiaro riferimento alla doppia fotocamera posteriore dello ZenFone 4 Pro, ovvero del top di gamma con processore Snapdragon 835. Il modulo dual camera dovrebbe avere anche uno zoom 2x. Altre possibili specifiche sono 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Gli altri modelli della serie potrebbero essere ZenFone 4, ZenFone 4V, ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Max. Quest’ultimo è già disponibile in Russia, quindi arriverà presto negli altri paesi. La sua caratteristica migliore è la batteria da 5.000 mAh.

Come si può dedurre dal nome, lo ZenFone 4 Selfie avrà sicuramente una fotocamera frontale di elevata qualità per i selfie. Per quanto riguarda gli altri due modelli (ZenFone 4 e ZenFone 4V) non ci sono informazioni, ma uno dei due dovrebbe essere annunciato anche in Italia. ASUS vuole chiaramente offrire smartphone per ogni fascia di prezzo, in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Nei prossimi giorni verranno sicuramente divulgati ulteriori dettagli, come sempre accade in occasione di annunci importanti. Al momento, l’unica certezza sembra essere il sistema operativo installato sui cinque modelli, ovvero Android 7.1 Nougat.