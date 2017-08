Creators Update anche per i vecchi smartphone

Filippo Vendrame,

Secondo quanto riportato dal sito WinArea.de, citando l’account di Twitter di uno sviluppatore di applicazioni Windows, i dispositivi mobili Windows Insider precedentemente elencati come non più supportati da Microsoft stanno ancora ricevendo aggiornamenti e Microsoft avrebbe aggiunto tali dispositivi all’elenco dei dispositivi supportati dal programma Insider. Sembrerebbe una notizia positiva ma in realtà non è del del tutto nuova ed esatta.

Microsoft aveva annunciato che una serie di vecchi dispositivi Windows 10 non sarebbe più stata ufficialmente supportata nel circuito Insider e non avrebbe più ricevuto Creators Update che sarebbe stato riservato solo ai pochi smartphone Windows più recenti. Tuttavia, la casa di Redmond non ha mai detto che questi dispositivi sarebbero stati messi fuori dal programma Insider o resi inabili di ricevere vecchi build già testate. All’epoca, infatti, Dona Sarkar, responsabile del programma Windows Insider, aveva dichiarato che ufficialmente solo un ristretto elenco di smartphone avrebbe ricevuto ufficialmente Windows 10 Creators Update e che i terminali non più supportati facenti parte del programma Insider avrebbero, comunque, potuto ricevere ancora gli update sapendo, a proprio rischio e pericolo, che comunque non sarebbero stati testati sulla loro piattaforma.

In altri termini, gli update erano ancora possibili ma ben sapendo che avrebbero potuto arrecare problemi d’uso sul terminale. Dunque trattasi di una non novità. Gli utenti che dispongono dei telefoni Windows 10 abilitati al programma Insider continueranno ad ottenere i loro aggiornamenti per i loro dispositivi, anche se tecnicamente non supportati. Tuttavia trattasi di prodotti molto vecchi che forse sarebbe anche ora di pensionare per qualcosa di più moderno.