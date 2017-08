Facebook compra Ozlo per l’IA di Messenger

Filippo Vendrame,

Facebook ha acquisito Ozlo, una startup specializzata nell’intelligenza artificiale con sede a Palo Alto, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di un assistente virtuale più sofisticato per Messenger. Ozlo si è specializza nella comprensione di conversazioni basate sul testo e sostiene che il suo software permette di comprendere e fornire risposte a domande che non necessariamente presentano risposte semplici.

Sul sito web della società, ad esempio, una breve dimostrazione mostra il suo sistema di intelligenza artificiale che risponde a una domanda su di un ristorante basandosi sulle comprensione delle recensioni. Ozlo ha più di 30 dipendenti e la maggior parte di loro entrerà a far parte del team di Messenger negli uffici di Facebook a Menlo Park, in California o a Seattle. Facebook non ha diramato i termini economici dell’accordo, tuttavia la tecnologia di Ozlo sarà integrata in Messenger anche se non è ancora chiaro in che modo.

Il social network sta lavorando da tempo per migliorare l’assistente virtuale che ha introdotto in Messenger da un po’ di tempo. Un prodotto su cui Facebook sta investendo molto, per offrire agli iscritti un vero assistente in grado di suggerire attività o in grado di effettuare alcune operazioni per le persone, come la prenotazione di un viaggio o di un tavolo al ristorante.

Un assistente che è basato sulla comprensione del testo più che sulla voce visto che l’utilizzo dei comandi vocali richiede alcuni passaggi ulteriori. Il social network vuole prima offrire un assistente in grado di comprendere i testi prima di passare ad una variante gestibile attraverso i comandi vocali.

Con il know how di Ozlo, Facebook, probabilmente, intende affinare ulteriormente la capacità di comprensione del testo dell’assistente prima di passare alla gestione dei comandi vocali.