Film e serie TV: catalogo streaming di agosto

Marco Grigis,

L’estate è ormai entrata nel vivo e, tra temperature afose e preparativi per le vacanze, in molti approfitteranno del mese d’agosto per concedersi qualche momento di meritato relax. Con più tempo a disposizione, e la lontananza dalle tipiche urgenze della quotidianità, il momento potrebbe essere propizio per lanciarsi nella visione di film e serie TV: un vero e proprio paradiso per gli irriducibili del binge-watching. Quali sono, di conseguenza, le novità in arrivo per le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Amazon, Now TV e Infinity?

Mentre per le classiche emittenti televisive il periodo vacanziero corrisponde a uno stop sostanziale dei palinsesti, con la messa in onda di repliche o di show abbastanza datati, l’universo dello streaming rimane abbastanza in fermento. Sono diversi, infatti, i contenuti che i colossi di settore sono pronti a presentare nel corso del mese, si tratti di lungometraggi o di attesissime serie TV. Netflix, ad esempio, offre un catalogo ricco di alternative, per non lasciare nessun utente insoddisfatto, mentre Amazon Prime Video scommette il tutto e per tutto su un unico e attesissimo supereroe. Now TV, nel frattempo, procede con la presentazione delle serie del momento in diretta dagli Stati Uniti, mentre Infinity rinnova il copioso monte delle sue release mensili.

Agosto 2017: tutta l’offerta streaming

Sarà un mese d’agosto decisamente ricco, quello in arrivo sui lidi della piattaforma Netflix. Oltre al consueto focus sulle serie televisive, infatti, il Colosso rinnova il suo parco film, sia con produzioni autoctone che altri blockbuster. A partire da oggi, ad esempio, giungono in archivio “Kill Bill Vol. 1”, “American Beauty”, “Gosford Park”, “The Family Man” e “Io non ho paura”, seguiti da “Un amore di testimone” (7 agosto), “Ricomincio da Nudo” e “Un matrimonio da favola” (11), “Mia madre” (16), “Non buttiamoci giù” (20) e molto altro ancora. Per quanto riguarda le serie originali, “Stranger” arriva oggi, “Wet Hot American Summer: Ten Years Later” il 4 agosto, “Atypical” l’11, “Marvel’s The Defenders” il 18 e “La Nebbia” il 25. Proseguono quindi le release settimanali, con gli appuntamenti con Chelsea Handler e “Shadowhunters”, quindi spazio a numerosi documentari, contenuti per i più piccoli e molto altro ancora.

Amazon Prime Video (↑)

Per il mese di agosto, Amazon Prime Video punta unicamente sono una serie TV, lanciando il primo supereroe del gruppo: “The Tick”. In arrivo il 25 agosto, con doppiaggio italiano da ottobre, la serie è divisa in due parti da sei episodi ciascuno: la seconda sarà lanciata agli inizi del 2018. Prodotta in collaborazione con Sony Pictures Television, “The Tick” parla dell’ascesa di Arthur Everest, un impiegato, che nel suo tentativo di salvare la città da un malvagio personaggio entrerà in contatto con un supereroe dagli straordinari poteri. Il tutto con un cast di tutto rispetto, da Peter Serafinowicz a Griffin Newman, passando per Yara Marinez, Scott Speiser, Valorie Curry e molti altri.

Infinity e Now TV (↑)

Infinity, il servizio di streaming targato Mediaset, dedica il mese d’agosto al grande cinema. Per la sezione “Premiere”, arrivano titoli come “Collateral Beauty”, “Max 2”, “Poveri ma ricchi” e “Kong: Skull Island”. Numerose uscite anche per il catalogo classico, tra cui “American Beauty” (1 agosto), “X-Men” (2), “Ave, Cesare” (6), “Il mio grosso grasso matrimonio greco 2” (13), “Il Signore degli Anelli: le due torri” (16), “2 Fast 2 Furious” (26) e molti altri ancora. Now TV, la piattaforma online di Sky, continua invece a seguire la programmazione dell’emittente satellitare, con le serie in diretta con gli Stati Uniti quali “Game of Thrones”.