Microsoft Word in aiuto dei dislessici

Filippo Vendrame,

Microsoft ha testato numerose funzioni di text-to-speech in Word negli anni, ma sembra che abbia finalmente trovato la soluzione giusta per offrire una funzionalità di qualità per chi soffre di alcuni handicap o disabilità. Nell’ultimo aggiornamento di Office 365 di questo mese, il gigante del software ha implementato la nuova funzionalità “Read Aloud” all’interno dell’applicazione Word.

È simile all’attuale modalità di lettura introdotta nel mese di dicembre, ma ora include la possibilità di cambiare velocemente la velocità e la voce, evidenziando il testo letto, il tutto in tempo reale. Questa nuova modalità di lettura che permette di modificare i parametri in tempo reale, sembra soprattutto adatta per gli utenti che soffrono di dislessia. Leggere il testo ad alta voce rende più facile individuare e correggere gli errori, e l’opzione aiuterà anche chi vuole solo provare a leggere un documento. “Read Aloud” è preferibilmente utilizzabile attraverso un paio di cuffie ed è attualmente disponibile per i tester di Office 365. Microsoft ha sottolineato che sarà disponibile per tutti entro la fine dell’anno.

L’ultimo aggiornamento di Office 365, comunque, non porta con se solamente questo nuovo ma importante strumento per l’accessibilità perché include tanto piccole novità dedicate sia agli utenti business che a quelli consumer. Per esempio, è arrivato il supporto agli oggetti 3D in Word, Excel e PowerPoint.

Per le aziende, invece, arrivano in anteprima tre nuove app: Microsoft Connections, Microsoft Listings e Microsoft Invoicing. App pensate per facilitare la crescita delle piccole e medie aziende.

Nel complesso un aggiornamento importante che vede la casa di Redmond offrire una suite per la produttività sempre più centrale per le attività professionali di ogni giorno.