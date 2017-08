Nikon D850, una baby D5?

Cristiano Ghidotti,

Si torna a parlare della Nikon D850, nuova reflex che farà il suo ingresso nel catalogo del produttore nipponico presumibilmente entro la fine dell’anno. La scorsa settimana è arrivata la conferma dello sviluppo, subito seguita dalla comparsa in Rete delle prime immagini (visibili qui sotto nell’articolo) e delle presunte specifiche tecniche equipaggiate. Oggi il sito Nikon Rumors, sempre ben informato sull’argomento, pubblica nuove e interessanti indiscrezioni.

La fotocamera, per le caratteristiche ipotizzate dalle voci di corridoio, sembra essere quasi una versione in miniatura dell’ammiraglia D5, dalla quale è quasi certo erediterà il sistema autofocus ad elevate prestazioni che la renderà particolarmente adatta a un utilizzo in ambito sportivo. In realtà, come ben noto, D850 andrà a costituire un upgrade del modello D810 introdotta sul mercato nell’ormai lontano 2014. Informazioni non confermate in via ufficiale vorrebbero la DSLR capace di scattare a 10 fps in modalità raffica, dotata di un sensore full frame da 46 megapixel, non compatibile con il battery pack MB-D12 (ne arriverà uno dedicato) e con supporto garantito per le batterie EN-EL15 già in vendita, sebbene Nikon abbia intenzione di distribuirne una nuova versione (EN-EL15a) realizzata ad hoc.

Dal punto di vista del prezzo, sarà quasi certamente un dispositivo più caro rispetto al predecessore: almeno 1.000 euro in più se confrontato con l’esborso economico richiesto per acquistare D810 al debutto. Quest’ultimo modello rimarrà in vendita, almeno in un primo momento. La presentazione ufficiale e la conferma di tutte le specifiche della scheda tecnica potrebbe avvenire nel mese di ottobre, in occasione dell’evento PhotoPlus International Expo che andrà in scena a New York. Il debutto dovrebbe invece essere fissato entro la fine dell’anno, giusto in tempo per mettere la D850 sotto l’albero. Ovviamente, per ora il tutto va preso con le pinze.