Nuova Nissan Leaf, svelato il design finale

Filippo Vendrame,

C’è molta attesa per il lancio della nuova Nissan Leaf che sarà presentata al pubblico nei primi giorni di settembre. La Nissan Leaf, si ricorda, è oggi la macchina elettrica più venduta al mondo e questo nuovo modello è chiamato a bissarne il successo in un’epoca dove la concorrenza nel settore elettrico si sta facendo sempre più agguerrita. Sino ad oggi, dell’estetica della nuova auto se ne sapeva poco in quanto in rete erano apparse solamente foto di prototipi camuffati.

Il nuovo modello, infatti, è stato adesso intercettato durante le riprese di quello che sembra essere il materiale promozionale per il suo lancio. Sebbene le immagini siano state prese da lontano, tanto basta per farsi una prima idea del nuovo modello che avrà, finalmente, un design molto più moderno e con forti richiami al family look Nissan. La nuova Nissan Leaf, dunque, prende sempre più forma e non sarà solamente un’auto elettrica semplice. La casa giapponese, infatti, ha già annunciato alcuni particolari che renderanno questo modello di auto particolarmente attraente ed innovativo.

La nuova Nissan Leaf, per esempio, disporrà del sistema di guida autonoma Pro Pilot. Inoltre, disporrà di un sistema di parcheggio automatico e potrà essere guidata con un piede solo grazie all’innovativo sistema e-Pedal.

Inoltre, indiscrezioni affermano che il nuovo modello presenterà un’autonomia sensibilmente superiore a quello attuale in maniera tale da consentire ai futuri possessori di utilizzare la macchina anche per lunghi viaggi.

L’appuntamento per il prosismo step di Nissan nel settore delle auto elettriche è per il prossimo 6 settembre.