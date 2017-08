Samsung Galaxy Note 8, immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Mancano circa tre settimane all’annuncio del Galaxy Note 8, quindi le notizie relative al phablet diventano sempre più frequenti. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter la prima immagine ufficiale del nuovo dispositivo (colore Midnight Black) che Samsung presenterà il prossimo 23 agosto.

Samsung Galaxy Note8 (in Midnight Black) pic.twitter.com/QZii9xFarQ — Evan Blass (@evleaks) July 31, 2017

Nelle ultime settimane sono apparsi online soprattutto disegni CAD e render dello smartphone, uno dei quali pubblicato dallo stesso produttore coreano su Twitter. L’immagine condivisa sul social network da Evan Blass conferma la presenza di un Infinity Display che copre quasi interamente la parte frontale. Le cornici hanno uno spessore addirittura inferiore a quelle del Galaxy S8, come si può vedere nella seguente foto:

Si può inoltre notare che le curvature del telaio e dello schermo sono meno accentuate, quindi il design del Galaxy Note 8 è più squadrato. Il phablet sembra anche più largo, probabilmente perché è stato necessario ricavare l’alloggiamento della stilo S Pen nella parte inferiore. Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato in almeno tre colori: Midnight Black, Deep Blue e Orchid Gray.

Per quanto riguarda la possibile dotazione hardware non ci sono novità: schermo Super AMOLED da 6,3 pollici con rapporto di aspetto 18.5:9, processore Snapdragon 835 o Exynos 8895, 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 e 13 megapixel con zoom ottico 3x, fotocamera frontale da 8 megapixel, scanner dell’iride, lettore di impronte digitali, connettività Gigabit LTE e batteria da 3.300 mAh. Il prezzo potrebbe superare i 1.000 euro in Italia.