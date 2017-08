TIM aumenta la velocità di alcune offerte Fibra

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di mettere un po’ di ordine tra le sue offerte “Fibra” allineando la velocità. Come noto, in origine la prima offerta Fibra vedeva proporre un taglio di velocità pari a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Opzionalmente, pagando un extra era possibile salire a 50 Mbps in download e 10 Mbps in upload. Successivamente arrivò l’offerta a 100 Mbps, quella a 200 Mbps e per chi è raggiunto dalla rete FTTH anche le offerta da 300 Mbps e da 1Gbps.

L’operatore ha, dunque, comunicato che dalla dalla fine di luglio le vecchie offerte saranno progressivamente rimodulate alle nuove velocità fino a 100/20 Mega, laddove tecnicamente fattibile. Nello specifico, la rimodulazione colpirà chi ha sottoscritto TIM SMART FIBRA+ fino a 50/10 Mbps e Internetfibra e Tuttofibra fino a 30/3 Mbps con o senza opzione “Superfibra”. Contestualmente sarà cessata l’opzione “Superfibra” che prevede un canone aggiuntivo pari a 5 euro ogni 4 settimane per avere 50/10 Mbps. Ma le novità, per una volta positive, di TIM non finiscono qui.

Sempre a partire dalla fine di luglio l’operatore ha iniziato ad aumentata la velocità di navigazione in Internet fino a 300/20 Mbps, per i clienti TIM che hanno attiva l’offerta TIM SMART FIBRA+ fino a 50/10 Mega con collegamento FTTH.

TIM rimane a disposizione dei suoi clienti per offrire maggiori dettagli attraverso il numero gratuito 187.