FIFA 18: i dettagli sulle Icone di Ultimate Team

Cristiano Ghidotti,

Una delle modalità che più di altre hanno contribuito negli ultimi anni al successo della simulazione calcistica firmata EA Sports è senza alcun dubbio Ultimate Team, che tornerà puntuale anche in FIFA 18 (In offerta su Amazon a 59 euro). Oggi il team di sviluppo ne rivela alcuni interessanti dettagli, relativi alle novità introdotte.

Le Icone, in passato chiamate Leggende, saranno disponibili in tre versioni differenti (chiamate Icons Stories), corrispondenti ad altrettanti momenti della loro carriera. Quelle annunciate finora sono il centravanti Ronaldo Luís Nazário de Lima (1994, 1997, 2002), Ronaldinho (2002, 2004, 2010), Diego Armando Maradona (1982, 1986, 1989), Thierry Henry (1997, 2002, 2009), Lev Yashin (1954, 1960, 1963), Pelé (1958, 1962, 1970), Ruud Gullit (1979, 1987, 1998), Roberto Carlos (1994, 1998, 2002), Jay-Jay Okocha (1994, 1998, 2002), Patrick Vieira (1997, 2002, 2004), Peter Schmeichel (1987, 1992, 1999), Carles Puyol (2002, 2008, 2010), Alessandro Del Piero (1993, 1995, 2006), Michael Owen (1998, 2001, 2005), Deco (2004, 2006, 2010) e Rio Ferdinand (2002, 2006, 2008). Tutti big del calcio, che hanno dato spettacolo sul terreno di gioco e ora si apprestano a farlo di nuovo con le loro controparti digitali.

Di seguito è possibile vedere un filmato in cui alcune delle icone di FIFA 18 raccontano la loro storia. C’è anche Alessandro Del Piero che parla brevemente del suo 1995, una delle prime stagioni trascorse nella Serie A con la maglia della Juventus, prendendo confidenza con il calcio che conta per poi arrivare a diventare uno dei numeri 10 più forti di sempre.

Restando in tema, aprendo i pacchetti di carte per arricchire la propria formazione in Ultimate Team i più fortunati troveranno giocatori come Cristiano Ronaldo: l’avvenimento sarà accompagnato da un’animazione realizzata ad hoc, come visibile qui sotto.

Di nuovo presenti anche le cosiddette Squad Building Challenges introdotte lo scorso anno. La data di uscita per FIFA 18 è stata fissata al 29 settembre, su PC e console. Il titolo, a differenza del concorrente PES 2018 sviluppato da Konami, arriverà anche su Nintendo Switch con un’edizione ottimizzata per sfruttare al meglio il design ibrido della piattaforma.