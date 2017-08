LG V30, il display secondario sarà software

LG ha confermato che il nuovo V30 verrà annunciato il 31 agosto durante un evento che avrà luogo all’IFA 2017 di Berlino. In base alle informazioni trapelate dalla fine giugno, il produttore coreano ha deciso di eliminare il display secondario, una della caratteristiche esclusive dei precedenti V10 e V20. Al suo posto potrebbe essere aggiunta un’equivalente funzionalità software.

