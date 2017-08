Microsoft Surface Book 2, si avvicina il debutto

Filippo Vendrame,

Microsoft potrebbe essere molto vicina all’annuncio del successore dell’apprezzato Surface Book, l’ibrido Windows 10 presentato il 26 ottobre del 2015. La casa di Redmond ha, infatti, iniziato a modificare il listino del computer rimuovendo la versione da 1TB e riducendo il prezzo delle varianti entry level. Sul Microsoft Store Americano, il Surface Book non è disponibile ufficialmente in Italia, i modelli base sono stati scontati di 150 dollari, mentre chi cerca una variante del computer con un taglio di memoria interna importante, dovrà accontentarsi della declinazione da 512GB perché quella da 1TB non è più disponibile.

Trattasi tutte di mosse che evidenziano che Microsoft si sta preparando al lancio del nuovo modello atteso da molto tempo visto il grande apprezzamento per l’attuale Surface Book. Questo nuovo prodotto potrebbe essere annunciato nel prossimo mese di ottobre, forse il 26 ottobre. Questa data riveste, infatti, un’importanza strategia per il gigante del software. Il 26 ottobre, infatti, fu annunciato il Surface Book assieme al “vecchio” Surface Pro 4 e sempre il 26 ottobre si tenne un evento Microsoft in cui fu annunciato Creators Update. Il 26 ottobre, inoltre, è di giovedì e dunque in un giorno infrasettimanale, quindi perfetto per una presentazione.

Ovviamente trattasi di speculazioni che come tali vanno prese. Quello che è certo è che la casa di Redmond si sta preparando a presentare il successore di questo interessante prodotto che dovrà offrire un importante passo in avanti in termini di potenza e di esperienza d’uso.

Su come sarà strutturato non ci sono particolari indicazioni, al momento, ma sicuramente adotterà i processori Intel di settima generazione come sull’attuale Surface Pro da pochi mesi in vendita (In offerta su Amazon a 949 euro).

L’auspicio, inoltre, è che il Surface Book di seconda generazione possa arrivare anche nei negozi italiani.