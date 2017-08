Nikon D850: nuove specifiche, prezzo e uscita

Cristiano Ghidotti,

Lo sviluppo della fotocamera è stato confermato la scorsa settimana, senza però l’ufficializzazione della scheda tecnica. Ci pensa la Rete a placare la sete di informazioni sulla nuova Nikon D850. Il sempre ben informato sito Nikon Rumors è tornato a pubblicare alcune delle presunte specifiche tecniche equipaggiate dalla reflex.

Si è già parlato del sensore CMOS da 45-46 megapixel, di un migliore comportamento a ISO elevati, di una versione aggiornata di SnapBridge, dell’assenza del GPS e del flash integrato mentre WiFi e Bluetooth saranno presenti, del display LCD inclinabile come su D750 e D500, del doppio slot di memoria (SD e XQD), del sistema autofocus ereditato dall’ammiraglia D5, dei pulsanti retroilluminati, di un selettore joystick, della possibilità di registrare video timelapse a risoluzione 8K o filmati tradizionali (senza crop) in 4K, della dotazione di un mirino ottico e non ibrido o elettronico, della modalità raffica da oltre 8 fps e della possibile comparsa all’evento newyorkese Photo+ Expo in scena nel mese di ottobre.

Oggi il portale aggiunge nuove informazioni (non confermate in via ufficiale): il display LCD avrà una risoluzione doppia rispetto a quello visto sulla D810, sarà possibile registrare video slow motion a 120 fps in formato Full HD, lo slot SD garantirà il supporto alla tecnologia UHS-II, verrà migliorato l’utilizzo del LiveView in split screen così come la durata della batteria e l’efficacia dello scatto silenzioso. Infine, D850 sarà una reflex più leggera rispetto al modello D810.

Nel mese di agosto Nikon potrebbe pubblicare altri teaser o dettagli, mentre l’arrivo sul mercato della fotocamera dovrebbe avvenire tra settembre e novembre. Alcune fonti ritengono che la velocità di scatto in modalità raffica possa arrivare a 10 fps (altri tra 7 e 9 fps). Infine, il prezzo: sarà quasi certamente inferiore ai 4.000 dollari al momento del lancio, con tutta probabilità compreso fra 3.600 e 3.750 dollari.