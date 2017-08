Il nuovo Google Earth arriva su iOS

Cristiano Ghidotti,

In aprile il lancio di un Google Earth completamente rinnovato, accessibile sia tramite interfaccia desktop sia dai dispositivi mobile con sistema operativo Android. Oggi il gruppo di Mountain view porta le novità introdotte con il restyling anche su iPhone e iPad: è possibile scaricare fin da subito l’applicazione per iOS, ovviamente in download gratuito, dalle pagine della piattaforma App Store.

Tra le caratteristiche inedite figurano i tour guidati di Voyager per visitare le location più suggestive del pianeta stando comodamente seduti in poltrona, le schede informative dettagliate, l’integrazione dei video a 360 gradi e delle immagini panoramiche caricate da Google nel database di Street View, senza dimenticare le mappe 3D con edifici ricostruiti in tre dimensioni per le città di tutto il mondo e la feature che permette di inviare cartoline virtuali ai propri amici o familiari. Di seguito è possibile vedere come appare l’interfaccia dell’applicazione Earth sui display dello smartphone e del tablet di Cupertino.

Ecco quanto si legge sul blog ufficiale di bigG, in un post firmato da Tony Weber, Mobile Lead di Google Earth, che suggerisce di rivolgersi alla piattaforma per pianificare i propri viaggi e le proprie vacanze.