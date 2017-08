OnePlus 5, stabilizzazione per i video 4K

Luca Colantuoni,

Una della novità introdotte con il OnePlus 5 è la doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 20 megapixel. Alcuni test approfonditi hanno evidenziato che la qualità dei video non è soddisfacente, in quanto si notano evidenti tremolii. Come promesso, il produttore cinese ha iniziato la distribuzione di un aggiornamento che dovrebbe migliorare il risultato finale. La versione 4.5.7 di Oxygen OS include anche un nuovo tipo di font e varie ottimizzazioni.

OnePlus fornisce ai suoi utenti un supporto post-vendita piuttosto eccellente. Dopo aver ricevuto segnalazioni sulla presenza di bug, i tecnici sviluppano gli update in tempi brevi che vengono quindi rilasciati in modalità OTA. Gli aggiornamenti sono incrementali, ma è possibile eventualmente l’installazione della full ROM. La novità più importante di Oxygen 4.5.7 è la stabilizzazione elettronica (EIS) per i video 4K. I tremolii dovrebbe essere ridotti al minimo, anche se la tecnologia è inferiore alla stabilizzazione ottica (OIS). Questo era il confronto (impietoso) con un iPhone 7 Plus:

La seconda novità dell’update è il tipo di carattere OnePlus Slate che può essere impostato tramite la specifica opzione. OnePlus ha inoltre migliorato la connettività WiFi e l’autonomia della batteria in standby. Gli utenti troveranno anche le ultime patch di sicurezza e le versioni aggiornate dei Google Mobile Services, tra cui Play Store, Gmail, YouTube, Drive, Chrome, Foto e Maps.

Il rollout avverrà in maniera incrementale e nel corso dei prossimi giorni potrà essere installato su tutti gli smartphone venduto. Il OnePlus 5 è disponibile in Italia a partire da 499,00 euro.