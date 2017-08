Samsung svela dettagli sul nuovo indossabile

Luca Colantuoni,

In attesa dell’annuncio ufficiale del Gear S4, Samsung ha chiesto agli utenti iscritti al programma SmartLab Plus di suggerire slogan per pubblicizzare un nuovo dispositivo indossabile. Nella email inviata dal produttore coreano vengono elencate alcune caratteristiche del gadget che dovrebbe essere un ibrido smartwatch/fitness tracker e quindi combinare le funzionalità del Gear S3 e del Gear Fit 2.

Samsung spiega che il nuovo device ha la forma di uno smartwatch, ma offre il massimo comfort grazie alle sue dimensioni minori e al cinturino più piccolo che può essere sostituito in modo da consentire la massima personalizzazione agli utenti. L’indossabile è resistente all’acqua e può essere utilizzato sia dagli sportivi occasionali che dai professionisti, in quanto è in grado di registrare i parametri principali. L’interfaccia utente rinnovata mostra tutte le informazioni utili, inclusi i progressi verso l’obiettivo prefissato.

Il nuovo smartwatch include la funzionalità che rileva l’inattività prolungata come su altri prodotti Samsung, ma viene mostrato un avviso anche quando l’utente rimane fermo per troppo tempo durante un volo o quando è necessario una sosta durante la guida. Samsung sottolinea inoltre che, nonostante sia dedicato soprattutto al fitness, il dispositivo può essere indossato tutto il giorno, anche al lavoro. Si presuppone dunque un design elegante.

Galleria di immagini: Samsung Gear S3, le immagini

Nella email non ci sono informazioni su hardware e software, ma quasi sicuramente il sistema operativo è Tizen. L’annuncio del gadget sembra imminente, probabilmente all’IFA 2017 di Berlino che inizierà il 1 settembre.