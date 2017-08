Skype, si può trasferire denaro utilizzando PayPal

Filippo Vendrame,

Skype continua nella sua opera di trasformazione per offrire agli utenti una piattaforma che sia sempre più completa e di facile utilizzo. Proprio per questo, Skype ha annunciato “Send Money“, un servizio che permette di trasferire fondi ad un contatto durante una conversazione utilizzando i servizi di PayPal. Trattasi di una funzione utile per pagare una ricarica ad un amico o per contribuire al regalo di qualcuno e per effettuare, in generale, piccole transazioni.

Gli utenti di Skype, dunque, saranno in grado di utilizzare PayPal per inviare denaro direttamente dall’app senza dover effettuare ulteriori passaggi o aprire il browser per accedere a PayPal ed effettuare da li la transazione. Il trasferimento di denaro si può effettuare in maniera estremamente semplice. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è avviare la chat, tappare sul campo di testo ed effettuare uno swipe verso destra. Li troveranno l’opzione “Send Money”. Cliccando su di essa si potrà specificare l’importo da inviare e poi effettuare il login con le credenziali di PayPal per rendere esecutiva la transazione vera e propria.

Chi invia deve disporre dell’ultima versione di Skype con la funzione “Send Money” attiva. Chi riceverà i soldi non deve per forza disporre dell’ultima release dell’app di Skype ma deve avere un account PayPal che se no dovrà essere creato.

Il servizio è attivo in 22 paesi: Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Le diverse valute non sono un problema. E’ possibile, infatti, inviare denaro sia in dollari che in Euro.

La funzione “Send Money” sarà disponibile sia su iOS che su Android. Il rollout dell’aggiornamento dovrebbe iniziare a breve.