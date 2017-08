SNES Mini: qual è la situazione?

Cristiano Ghidotti,

È bastato l’annuncio ufficiale per scatenare la corsa al pre-ordine: SNES Mini arriverà ufficialmente sul mercato solo a fine settembre (il 29 in Europa), ma già oggi trovarne un’unità da acquistare è un’impresa ai limiti dell’impossibile. Quelle disponibili sono andate esaurite in poco tempo. Sembra dunque ripetersi la situazione vista lo scorso anno con NES Mini.

Nintendo è intervenuta sui social network per rassicurare tutti coloro che desiderano mettere le mani sulla riedizione in miniatura della sua storica console 16-bit: entro la fine del mese verranno aperti i pre-ordine negli Stati Uniti (Walmart ha cancellato quelli già raccolti) e il giorno del debutto ai negozianti verranno offerte unità aggiuntive. Nuove forniture arriveranno poi durante l’anno. L’intenzione sembra dunque essere quella di andare incontro ai desideri dei giocatori, non lasciando nessuno a bocca asciutta. Questo il post, riportato di seguito in forma tradotta.

Apprezziamo l’incredibile attesa manifestata per il sistema Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition e confermiamo che sarà disponibile per il pre-ordine da vari rivenditori più avanti nel corso del mese. Un volume significativo di unità aggiuntive sarà spedito ai negozianti nel giorno del lancio e per tutto il resto dell’anno.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (In offerta su Amazon a 79 euro), questo il nome completo del prodotto, sarà equipaggiato con 21 giochi preinstallati nella memoria interna. Tra questi anche Star Fox 2, sviluppato da Nintendo in collaborazione con la software house Argonaut Games all’inizio degli anni ’90 e mai pubblicato in via ufficiale. Tra gli altri figurano produzioni storiche come Donkey Kong Country, Final Fantasy III, F-ZERO, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Metroid e, Super Punch-Out!!.