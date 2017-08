Tim Cook elogia la realtà aumentata

Marco Grigis,

A margine della presentazione dei risultati fiscali per il Q3 2017, un trimestre particolarmente interessante per Apple, Tim Cook ha voluto ribadire l’entusiasmo dell’azienda nei confronti della realtà aumentata. Il lancio di ARKit, il framework per gli sviluppatori presentato durante la WWDC di giugno, ha permesso di liberare le possibilità tecniche e creative dello strumento. E Apple, sebbene non vengano specificati grandi dettagli, è pronta a investire sempre maggiori risorse.

Per gli utenti finali la realtà aumentata in salsa Apple non giungerà prima dell’autunno, con il rilascio al grande pubblico di iOS 11, ma gli sviluppatori sono già all’opera con ARKit. Nelle ultime settimane sono apparse online le applicazioni più disparate, da sistemi in tempo reale per l’arredamento della casa passando per metri fotografici, nonché progetti simpatici e divertenti quali il rifacimento del video cult di “Take On Me” degli A-ha. Il CEO di Cupertino ha espresso grande entusiasmo per queste demo, sottolineando come questa tecnologia sarà sempre più centrale nei dispositivi di domani:

Non potrei essere più entusiasta della realtà aumentata e di ciò che sto vedendo con ARKit. […] Credo che la realtà aumentata sia grande e profonda. […] Credo che i clienti potranno approfittarne in una varietà di modi, è fantastico che la realtà aumentata abbia giunto un livello affinché sia accessibile a tutti gli sviluppatori.

Secondo Cook, la tecnologia diverrà sempre più centrale all’interno dei dispositivi di domani, tanto da rivoluzionare alcune delle categorie ormai canoniche, quali quelle dello smartphone. In una breve intervista per CNBC, infatti, il CEO ha così motivato il possibile contributo si ARKit sull’universo iPhone:

Lo smartphone sta addirittura diventando più importante per le persone, poiché attraversa sempre più delle nostre vite. Si può dire, da alcune delle cose che abbiamo presentato alla WWDC, come questo processo continuerà.

Non resta quindi che scoprire tutte le applicazioni della realtà aumentata per iOS 11, un sistema operativo probabilmente disponibile al grande pubblico da settembre, con la presentazione dei nuovi iPhone.