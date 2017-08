Tutti possono testare Windows 10 S

Filippo Vendrame,

Microsoft vuole rendere più facile provare il nuovo sistema operativo Windows 10 S. Il gigante del software, infatti, ha rilasciato nelle scorse ore un installer che permette a tutti di provare Windows 10 S all’interno del proprio PC o in una macchina virtuale. L’installer è un normalissimo file eseguibile che andrà a scaricare ed ad installare il sistema operativo sul proprio PC.

C’è in realtà un requisito importante da soddisfare ed è quello di disporre di Windows 10 Pro sul PC in cui sarà installato Windows 10 S. Tutti coloro che posseggono un computer con Windows 10 Home non potranno effettuare la prova. Una limitazione abbastanza scontata visto che Windows 10 S è sostanzialmente una variante semplificata di Windows 10 Pro. La scorsa settimana Microsoft aveva reso disponibili, almeno per gli sviluppatori, le ISO di questo sistema operativo ma l’installer permette di effettuare i test in maniera molto più semplice e rapida.

Si ricorda, che Windows 10 S è una versione semplificata di Windows 10 pensata per offrire un ambiente maggiormente sicuro e performante rispetto a quello classico di Windows 10. Questo è possibile perché il gigante del software permette l’installazione e l’esecuzione solamente delle app presenti nel Windows Store. I classici programmi sono, infatti, inibiti.

Per poter tornare a disporre delle piene funzionalità di Windows 10 gli utenti dovranno effettuare l’upgrade a Windows 10 Pro. Tra i prodotti più noti che adottano Windows 10 S, si ricorda il recente ed apprezzato Surface Laptop di Microsoft (In offerta su Amazon a 1.095 euro).