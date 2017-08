Windows 10, nuovo update cumulativo da Microsoft

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo update cumulativo per Windows 10. Anche se la ricorrenza del Patch Tuesday di agosto è solo la prossima settimana, la casa di Redmond ha deciso di rilasciare un corposo aggiornamento per il suo sistema operativo. L’update, identificato con la sigla KB4032188, porta la build del sistema operativo alla release 15063.502. L’aggiornamento è dedicato solamente a chi ha già scaricato ed installato Creators Update. Ovviamente non ci sono nuove funzionalità ma solamente tantissimi bug fix ed ottimizzazioni delle prestazioni.

Il change log dell’update è davvero molto lungo, segno che Microsoft è intervenuta in moltissimi settori del sistema operativo per renderlo ancora più stabile e performante. Trattasi dell’ennesima dimostrazione dell’impegno che il gigante del software sta mettendo nel voler proporre una piattaforma software il più possibile perfetta ed in grado di offrire agli utenti la migliore esperienza d’uso possibile. Effettivamente, il motto “la persona al centro” va proprio in questa direzione con Microsoft che ha deciso di rilasciare gli aggiornamenti non appena pronti senza aspettare particolari ricorrenze.

Vista l’importanza dell’update il suggerimento è quello di scaricarlo ed installarlo il prima possibile attraverso il canale di Windows Update.

L’aggiornamento è in distribuzione su tutti i PC Windows 10 supportati, anche quelli italiani. Al termine dell’installazione sarà richiesto un riavvio del PC per completare l’applicazione delle modifiche.

Nessun aggiornamento, invece, per gli smartphone che adottano Windows 10 Mobile.