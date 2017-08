Facebook premierà le pagine web più veloci

Filippo Vendrame,

Facebook è sempre attento ai molti consigli dei suoi utenti su come migliorare il social network. Facebook ha notato che molti utenti ritengono frustrante fare click su di un link e dover attendere molto tempo prima che la pagina si carichi. Nello specifico, più in generale, il social network ha notato che le persone sono solite abbandonare quello che stanno facendo su Internet se le pagine si caricano troppo lentamente. Ben il 40% dei visitatori abbandonano un sito se si presentano “ritardi” che superano i 3 secondi.

Per rendere maggiormente reattiva la piattaforma, Facebook ha annunciato che metterà mano al News Feed nei prossimi mesi per mostrare alle persone più Storie che si caricano velocemente su mobile e meno Storie che potrebbero richiedere più tempo per essere caricate. In questo modo le persone avranno più tempo per leggere le Storie per loro potenzialmente più rilevanti. Con questo aggiornamento, presto Facebook prenderà in considerazione il tempo di caricamento stimato di una pagina web su cui qualcuno clicca all’interno del Feed nell’applicazione mobile. Verranno considerati fattori quali la connessione di rete della persona e la velocità generale della pagina web. Se i sistemi rileveranno che la pagina web verrà caricata rapidamente, il collegamento a tale pagina web potrebbe apparire più in alto nel feed.

Per anni, il social network ha preso in considerazione molti fattori per assicurare che le persone possano visualizzare rapidamente le Storie più rilevanti per loro, incluso il tipo di dispositivo in uso o la velocità della rete mobile o della connessione WiFi. Ad esempio, se gli utenti utilizzano una connessione internet lenta che non riesce a caricare i video, il News Feed mostrerà meno video e più aggiornamenti di stato e collegamenti.

Il nuovo update del News Feed sarà implementato gradualmente. La novità non dovrebbe impattare molto sulle Pagine. Tuttavia le pagine web particolarmente lente potrebbero perdere traffico. Facebook ha deciso di condividere anche alcuni suggerimenti per i possessori di una pagina web per migliorare la velocità del loro sito e per renderlo più mobile-friendly.