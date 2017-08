Huawei Mate 10, annuncio ad ottobre?

Luca Colantuoni,

L’enorme phablet che dovrebbe competere con l’iPhone 8 in termini di prestazioni, design e funzionalità potrebbe essere annunciato il 16 ottobre in Germania (Monaco di Baviera per l’esattezza). Insieme al top di gamma è previsto anche il lancio di una versione Lite con dimensioni e prezzo inferiori. Il nuovo Huawei Mate 10 verrà sicuramente distribuito in Italia, come il suo predecessore Mate 9.

L’attuale modello possiede uno schermo da 5,9 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Il CEO Richard Yu ha recentemente dichiarato che il Mate 10 avrà un display “full screen”, quindi è probabile l’uso di un pannello da 6 o 6,1 pollici con risoluzione di 2160×1080 pixel e rapporto di aspetto 18:9 che offrirà un’ampia area di visualizzazione, grazie allo spessore ridotto delle cornici. Per quanto riguarda la dotazione hardware non ci sono molte informazioni, ma sembra scontata la presenza del processore Kirin 970, il cui annuncio è atteso a settembre.

Galleria di immagini: Huawei Mate 9, le immagini

Le altre specifiche dovrebbe essere simili a quelle del Mate 9. Oltre alla doppia fotocamera posteriore, Huawei potrebbe integrare una dual camera frontale. Del resto le dimensioni generose del phablet consentono l’aggiunta di un secondo sensore e dell’ottica. Non mancheranno sicuramente il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. Il Mate 10 Lite dovrebbe invece avere uno schermo da 5,8 pollici.

Secondo il sito polacco, il Mate 10 potrebbe costare oltre 1.000 dollari. I componenti utilizzati sono senza dubbio migliori, ma una simile cifra sembra esagerata, considerato che il prezzo di lancio del Mate 9 era 599 dollari (In offerta su Amazon a 569 euro).