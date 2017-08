Instagram, 1 anno di Storie

Filippo Vendrame,

Le Storie di Instagram hanno spento la loro prima candelina. Nate ispirandosi fortemente alla medesima funzinalità presente su Snapchat, le Storie su Instagram sono diventate in poco tempo uno dei pilastri del social network fotografico. Per celebrare questa ricorrenza, Instagram ha diffuso alcuni dati sull’utilizzo delle Storie per evidenziare la portata del successo di questa funzionalità.

Il social network fotografico ha affermato che è stato tagliato il traguardo dei 250 milioni di utenti attivi che sfruttano le Storie. Un numero impressionante di gran lunga superiore agli utenti attivi di Snapchat (166 milioni dato dichiarato dalla società), l’app che ha “ispirato” la creazione di questa funzionalità. Le Storie su Instagram hanno permesso anche di aumentare sensibilmente l’utilizzo della piattaforma. In particoalre, il social network evidenzia come gli under 25 passano in media di 32 minuti al giorno all’interno dell’applicazione. Gli over 25, invece, trascorrono sul social network 24 minuti ogni giorno.

Per arrivare a questo risultato, Instagram ha anche migliorato costantemente le sue Storie con nuove opzioni d’uso. Nell’ultimo anno, per esempio, sono state aggiunte ben 20 nuove funzionalità all’interno delle Storie tra cui gli stickers con cui personalizzare gli scatti. Ma le Storie non sono solamente uno strumento divertente per passare il tempo perchè sono ampiamente utilizzate anche dalle aziende.

Instagram ha, infatti, evidenziato che il 50% delle aziende presenti sulla piattaforma ha creato almeno una Storia. Dunque, le Storie sono diventate anche un eccellente strumento per il business.

Per festeggiare la ricorrenza, Instagram ha rialsciato anche nuovi specifici stickers e son state condivise classifiche riguardanti i tag delle località, gli hashtag, gli stickers e i filtri che hanno avuto maggiore successo all’interno del social network.