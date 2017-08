Mercato smartphone, Huawei e Xiaomi i migliori

Luca Colantuoni,

IDC ha pubblicato il consueto resoconto trimestrale relativo al mercato degli smartphone. Secondo i dati raccolti dalla società di analisi, il numero dei dispositivi consegnati nel secondo trimestre è leggermente diminuito rispetto allo scorso anno. Il duopolio Samsung-Apple è ancora saldo, ma alle loro spalle c’è un terzetto di produttori cinesi molto agguerriti. Huawei, in particolare, potrebbe raggiungere il secondo posto nel corso del 2018.

Secondo le rilevazioni di IDC, nel Q2 2017 sono stati consegnati 341,6 milioni di smartphone, circa 1,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016 e 0,8% in meno rispetto al primo trimestre. Tutti i produttori inseriti nella top 5 mondiale hanno incrementato il loro market share, quindi il calo delle consegne ha colpito esclusivamente le aziende minori (-16%) che distribuiscono i dispositivi in pochi mercati. La concorrenza è sempre più forte, quindi i leader del settore traggono vantaggio dalla loro potenza economica.

Samsung conserva saldamente la prima posizione con 79,8 milioni di smartphone consegnati nel secondo trimestre. Secondo Strategy Analytics, il produttore coreano ha venduto oltre 20 milioni di Galaxy S8/S8+, ma al raggiungimento dell’attuale market share (23%) hanno contribuito anche la popolarità dei modelli serie A e J. Apple ha invece consegnato 41 milioni di iPhone e ora possiede una quota di mercato pari al 12%.

Tuttavia, l’azienda di Cupertino potrebbe subire il sorpasso ad opera di Huawei che, nel Q2 2017, ha consegnato 38,5 milioni di smartphone, raggiungendo un market share dell’11,3%, grazie soprattutto al successo dei nuovi P10/P10 Plus e Mate 9. Il quarto posto è occupato da Oppo con 27,8 milioni di unità (market share dell’8,1%), mentre Xiaomi è rientrata nella top 5, superando Vivo, con 21,2 milioni di smartphone e un incremento record della quota di mercato rispetto al 2016 (+58,9%).