Microsoft, una Surface Touch Cover per l’iPad?

Filippo Vendrame,

Chi ha creduto da subito nel progetto Surface di Microsoft si ricorderà la Surface Touch Cover che equipaggiava il primo Surface RT. Si trattava della progenitrice dell’attuale Type Cover con tasti touch a sfioramento. Un prodotto che funzionava bene ma non troppo comodo perchè alla lunga la scrittura risultava a volte un po’ scomoda. Sembra, adesso, che dopo alcuni anni la Surface Touch Cover possa tornare in vita ma non come tastiera per un Surface, ma per l’iPad.

All’interno di un documento ufficiale di Microsoft si fa, infatti, riferimento ad una inedita “iPad Touch Cover“. Una scoperta che ha alimentato immediatamente molte discussioni sul fatto che la casa di Redmond stesse per presentare un accessorio ufficiale per iPad. Il documento, però, è ufficiale e non è una bufala trovandosi sui server di Microsoft. Nello specifico, trattasi di un modulo di conformità per il trasporto sicuro di articoli contenenti batterie al litio. Il documento afferma che l’articolo trasportato è una “iPad Touch Cover”, con il numero di modello 1719.

Interessante notare che la tastiera cover include una batteria. Da capire quale possa essere il suo utilizzo anche se probabilmente potrebbe essere legata alla retroilluminazione dei tasti.

In ogni caso, al momento Microsoft non ha confermato nulla e quindi non è chiaro se davvero questo prodotto arriverà sul mercato oppure no. Non si tratterebbe, però, del primo accessorio non per prodotti Windows della casa di Redmond.

Già oggi, infatti, Microsoft vende una tastiera universale che può essere utilizzata anche con disponibili mobile Android ed iOS. Inoltre, da tempo il gigante del software si sta aprendo alla concorrenza e quindi non sarebbe strano se presentasse un accessorio per un’altra piattaforma hardware.