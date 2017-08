Samsung annuncia un flip phone Android dual screen

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha presentato ufficialmente un nuovo flip phone di fascia alta destinato al mercato cinese. Il Samsung SM-G9298 (il nome tradotto è Leadership 8) possiede diverse caratteristiche interessanti, tra cui il doppio display touch che può essere usato come alternativa alla tastiera fisica. Lo smartphone verrà offerto dall’operatore China Mobile ad un prezzo ignoto.

Il flip phone misura 130,2×62,6×15,9 millimetri e pesa 235 grammi. Il telaio unibody in alluminio dona un look piuttosto elegante e protegge il dispositivo dagli urti e dalle cadute accidentali. Oltre allo schermo principale (interno) è presente un display secondario (esterno) Always-on che visualizza data, ora, livello della batteria e notifiche per chiamate e messaggi. Entrambi sono Super AMOLED con diagonale di 4,2 pollici e risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 821 a 2,15 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con microSD fino a 256 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore di 12 megapixel con apertura f/1.7 (lo stesso del Galaxy S8), mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/1.9. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, ANT+ e LTE. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali e la porta micro USB 2.0. La batteria ha una capacità di 2.300 mAh e supporta la ricarica wireless.

Il flip phone possiede anche un tasto configurabile per l’esecuzione di varie operazioni, come l’avvio di app specifiche. Non mancano ovviamente i servizi di Samsung, tra cui S Voice, Pay e Secure Folder. Il prezzo, al momento sconosciuto, potrebbe essere piuttosto elevato.