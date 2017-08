Solar Roof: installato il primo tetto solare Tesla

Cristiano Ghidotti,

Con l’acquisizione di SolarCity, Elon Musk ha confermato di voler puntare forte sul settore dell’energia. Solar Roof è a tutti gli effetti un tetto fotovoltaico, una copertura per gli edifici progettata in modo da integrarsi alla perfezione con il resto della casa, in modo discreto e quasi invisibile. Le prime tegole sono state posate.

Ad annunciarlo è lo stesso numero uno di Tesla. A fare da “beta tester” sono stati alcuni dipendenti e dirigenti del gruppo, una strada già percorsa dall’azienda per assicurare la piena affidabilità delle proprie automobili prima di dare il via alla commercializzazione su larga scala, raccogliendo così i feedback necessari ad apportare eventuali perfezionamenti alla tecnologia equipaggiata. Questo il breve messaggio di Elon Musk, che dichiara di aver già provveduto a installare Solar Roof sulla copertura della propria abitazione, così come ha fatto anche JB Straubel, co-fondatore di Tesla.

Ce l’ho sulla mia casa, JB sulla sua.

La fase di pre-ordine per l’installazione del Solar Roof ha preso il via (negli Stati Uniti) nel corso del secondo trimestre 2017, con la possibilità di scegliere tra le quattro finiture disponibili: Liscia, Smerigliata, Toscana e Ardesia. Gli acquirenti possono contare su una garanzia a vita dei pannelli.

I prezzi si attestano a 21,85 dollari per ogni piede quadro (circa 0,092 metri quadri) se la superficie da coprire arriva complessivamente a 3.000 piedi quadri (278,71 metri quadri). Da precisare che la spesa comprende sia la componente passiva sia quella attiva, ovvero la cella che produce energia dal sole. Ovviamente, è possibile integrare il tetto con un’unità Powerwall per lo storage offerta da Tesla, così da immagazzinare quanto generato.