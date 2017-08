Unieuro, fuoritutto con sconti sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il fuoritutto con sconti sino al 50% su moltissimi prodotti. Trattasi di una sorta di sottocosto valevole a partire da oggi 3 agosto sino al prossimo 16 agosto 2017. Per tutta la durata della promozione gli utenti potranno approfittare di tante riduzioni di prezzo su moltissime categorie di prodotto. Per esempio, tra gli smartphone si menzionano l’Honor 8 a 329,90 euro, l’Honor 8 Pro a 499,90 euro, l’iPhone 6 32GB a 379 euro, l’Asus Zenfone 3 a 249,90 euro e il Huawei P8 Lite 2017 a 249,90 euro.

Non meno interessanti le proposte per gli appassionati di gaming. L’Xbox One S 500GB con il gioco Forza Horizon 3 è proposta a 249,99 euro, mentre la console PS4 500GB con il gioco Minecraft è venduta a 259,99 euro. Non mancano nemmeno ottime proposte nel mondo PC, soprattutto per chi cerca un nuovo prodotto Windows 10. Per esempio il notebook HP 15-BA097NL con processore AMD A8 e 8GB di RAM è proposto a 349,99 euro. Anche gli appassionati di fotografia potranno fare buoni affari magari giusto in tempo prima di partire per le ferie. La reflex Nikon D3300 è proposta, infatti, a 399,90 euro.

Presente anche una selezione di televisori di ultima generazione tutti proposti con forti sconti. Una promozione ideale per chi cerca un nuovo modello per godersi la vera alta definizione in casa e trasformare il salotto in una sala cinematografica.

Non mancano poi tanti gadget ed accessori come gli hoverboard che vanno molto di moda tra i più giovani. Unieuro sottolinea, infine, che sconterà sino al 20% tutte le stampanti e sino al 50% tutti i videogiochi.