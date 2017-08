Facebook testa le Storie su desktop

Filippo Vendrame,

Le Storie di Facebook stanno per arrivare anche sui computer desktop. Attualmente, infatti, questa funzionalità ispirata alle Storie di Snapchat è disponibile solamente all’interno delle applicazioni mobile per iOS ed Android. Al momento trattasi solo di un test che sta coinvolgendo solamente poche persone ma il social network ha fatto sapere di avere in progetto un più ampio rollout nel breve periodo.

Le prime immagini delle Storie di Facebook su desktop mostrano che sono posizionate nell’angolo in alto a destra del News Feed, sopra dove Facebook visualizza di solito eventi e compleanni. Facendo click su una Storia, lo schermo diventa buio e la Storia si apre sopra ogni altra cosa. La collocazione delle Storie sul desktop non è propriamente in primo piano, mentre sui cellulari la loro collocazione è ben in vista sopra il News Feed. Tuttavia appare evidente che Facebook stia spingendo sugli utenti per convincerli ad utilizzare una funzionalità che al momento non sembra trovare un grande appeal. Le Storie di Facebook, infatti, non sembrano particolarmente utilizzate e probabilmente proprio per questo il social network le sta rendendo disponibili anche sul desktop.

Difficile capire se questa novità riuscirà a convincere gli utenti ad utilizzare in maniera più consistente questa funzionalità che, invece, altrove, su Instagram, per esempio, piace molto di più. Non sono chiare le tempistiche del rollout generale ma come anticipato in precedenza il rollout dovrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.