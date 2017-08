iPhone SE: nuovo modello a inizio 2018?

Marco Grigis,

Il percorso di iPhone SE, lo smartphone da quattro pollici lanciato da Apple lo scorso anno, potrebbe essere tutto fuorché concluso. Nonostante nelle ultime settimane alcuni analisti abbiano ipotizzato una possibile morte della linea, sembra che la società di Cupertino sia invece pronta a ripetere l’esperienza di successo. A quanto pare alcuni dei fornitori, tra cui Wistron, si starebbero preparando alla produzione di un nuovo modello, forse in arrivo all’inizio del 2018.

Secondo quanto riportato da MacRumors, Apple avrebbe scelto Wistron per il nuovo iPhone SE poiché già fornitore del precedente modello, anche in relazione al recente avvio di una piccola produzione in India. Ed è proprio questo Paese che avrebbe convinto Apple a un rinnovamento della linea, considerato come il modello stia ottenendo una buona performance sui mercati emergenti: dato il prezzo più contenuto rispetto ai flagship del gruppo, nonché le performance elevate, iPhone SE starebbe catturando un buon bacino di clienti.

Stando ad alcune fonti provenienti dall’Asia, il fornitore starebbe cercando di allargare impianti e produzione, tramite specifici accordi con le istituzioni di Karnataka per duplicare o triplicare le proprie capacità nei prossimi mesi. Queste tempistiche suggeriscono come il nuovo iPhone SE non vedrà probabilmente la luce a settembre, in concomitanza con iPhone 8 e iPhone 7S, bensì a partire dal prossimo anno.

Sul fronte delle caratteristiche del device, nulla è al momento emerso. È possibile che Apple segua la stessa logica dell’attuale iPhone SE, ovvero riproponendo un design del passato aggiornando le specifiche tecniche al presente. Di conseguenza, la seconda versione potrebbe vedere un’estetica più simile a iPhone 7, con delle performance pressoché pari a iPhone 7S. Si ipotizza, poi, l’introduzione di un chipset A10, 2 GB di RAM, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una batteria da 1.700 mAh. Non resta che attendere il prossimo anno, di conseguenza, per scoprire quali di queste previsioni verrà effettivamente confermata.