FIFA 18 celebra l’arrivo di Neymar al PSG

Cristiano Ghidotti,

È il trasferimento più costoso nella storia del calcio: 222 milioni di euro solo per la rescissione della clausola che legava il giocatore al Barcellona. Da oggi Neymar è ufficialmente il nuovo numero 10 del Paris Saint-Germain, con un contratto faraonico che coprirà i prossimi cinque anni della sua carriera. A celebrare l’arrivo di O’Ney all’ombra della Tour Eiffel è anche EA Sports.

Il team ha pubblicato sui social network un breve trailer di FIFA 18 (visibile in streaming di seguito) che vede il fuoriclasse brasiliano indossare la casacca away del PSG, al fianco di alcuni suoi nuovi compagni di squadra: ci sono Di Maria, l’ex juventino Dani Alves e Thiago Silva. Curiosamente, su Facebook in molti stanno chiedendo tramite commenti alla software house una maggiore attenzione nel riprodurre il modello poligonale del giocatore, che in effetti non sembra somigliare molto alla controparte reale. Ci sarà tempo per farlo: la simulazione calcistica arriverà nei negozi solo alla fine del mese prossimo, più precisamente il 29 settembre.

Il passaggio di Neymar al Paris Saint-Germain avrà alcune ripercussioni anche sul mondo del gaming. Di certo creerà qualche grattacapo a Konami, che con il suo PES 2018 rappresenta l’unico vero concorrente di FIFA 18. Il calciatore brasiliano, infatti, compare sulla copertina della Legendary Edition insieme ai suoi ormai ex compagni del Barcellona, indossando la maglia blaugrana al fianco di Messi, Suárez e Iniesta. Difficilmente il publisher sceglierà di commercializzare la cover. Più probabile che al day one, fissato per il 14 settembre sulle piattaforme PC e console, il titolo sia accompagnato da un nuovo design, realizzato in tutta fretta dopo la cessione di O’Ney al PSG.