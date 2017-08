Nikon D850: la presentazione il 22 settembre?

Cristiano Ghidotti,

L’annuncio delle scorse settimane ha scatenato rumor, indiscrezioni e voci di corridoio: di fatto, ad oggi, le notizie ufficiali riguardanti la Nikon D850 sono ben poche. La presentazione potrebbe avvenire il 22 settembre, in Olanda, almeno stando a quanto riportano alcuni inviti diffusi nella giornata di oggi dal produttore nipponico.

Sarà un venerdì, giorno insolito per Nikon quando si tratta di svelare un nuovo prodotto. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi che si possa trattare di un appuntamento organizzato dall’azienda solo ed esclusivamente per celebrare i suoi 100 anni di storia. C’è chi spera di poter posare gli occhi (e magari anche le mani) sulla D850 già entro agosto, ma sembra una possibilità remota. La reflex promette di incarnare un bel balzo in avanti, in termini di specifiche, rispetto al modello che andrà a sostituire, la D810 introdotta sul mercato nel 2014. Non a caso qualcuno l’ha già definita una “baby D5”, per via di alcune caratteristiche ereditate dall’ammiraglia.

L’arrivo sul mercato dovrebbe invece avvenire entro la fine dell’anno, forse già nel bimestre ottobre-novembre, ad un prezzo che stando alle fonti più affidabili dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.600-3.750 dollari, ovviamente per il solo corpo macchina. Un esborso economico di certo non alla portata di tutte le tasche, giustificato però da una dotazione tecnica che si prospetta essere di fascia alta, sicuramente indirizzata a un target professionale o ai fotoamatori che non hanno problemi in termini di budget.

Intanto, in tutto il mondo si organizzano fan meeting e celebrazioni per i 100 anni del marchio. Qui sotto un banner che conferma le date di Tokyo e Osaka, rispettivamente il 26 agosto e il 2 settembre.