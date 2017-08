Sharp Aquos S2, annuncio previsto per l’8 agosto

Luca Colantuoni,

Sharp è noto soprattutto per le sue TV, ma produce anche smartphone, sebbene siano destinati esclusivamente ai mercati asiatici. Il produttore giapponese ha comunicato la data di lancio del prossimo top di gamma. Il nuovo Aquos S2 verrà annunciato l’8 agosto a Pechino e sarà in vendita a partire dal 14 agosto in Cina.

I display “full screen” sono diventati popolari grazie ai recenti LG G6 e Samsung Galaxy S8, ma il primo smartphone con un elevato screen-to-body ratio (80,5%) è stato presentato proprio da Sharp nel 2013. In seguito sono arrivati i modelli della serie Aquos Crystal che hanno ottenuto un discreto successo. Lo Sharp Aquos S2 avrà uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione di 2048×1080 pixel, realizzato con la tecnologia FFD (Free Form Display) che permette di creare piccoli fori per la fotocamera frontale e il ricevitore.

Lo smartphone avrà uno screen-to-body ratio dell’84,95%, quindi superiore a quello dei Galaxy S8 Plus (84%) e Xiaomi MIX (83,6%). Le cornici saranno molto sottili su tre lati e il lettore di impronte digitali verrà posizionato sotto lo schermo. Questo dovrebbe essere l’aspetto del dispositivo.

Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Snapdragon 630 o 660, 4 o 6 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e fotocamera frontale da 8 megapixel. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.1.1 Nougat. L’obiettivo finale di Sharp è ottenere uno smartphone con screen-to-body ratio del 100%.