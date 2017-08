Spotify in arrivo su Xbox One?

Cristiano Ghidotti,

L’accordo di partnership esclusiva firmato nel 2015 da Sony con Spotify ha portato fin da subito l’applicazione ufficiale della piattaforma di streaming musicale sulla console PlayStation 4, lasciando di fatto a bocca asciutta tutti coloro che invece hanno scelto di acquistare una Xbox One. Le cose sembrano però poter cambiare a breve, almeno stando ad alcune indiscrezioni comparse in Rete.

Il primo indizio arriva da un utente che su Reddit ha pubblicato l’immagine allegata di seguito. Si tratta di una fotografia scattata al televisore in cui si può vedere l’account di Major Nelson (Larry Hryb, volto noto della divisione Xbox) mentre esegue un’applicazione chiamata “Spotify Music – for Xbox”. Ci sono ben pochi dubbi sulla sua natura. L’ipotesi di potersi trovare di fronte a un fake non è del tutto da escludere, ma diversi rumor sembrano puntare in questa direzione. L’arrivo di Spotify su Xbox One costituirebbe la più classica delle situazioni win-win: da una parte il servizio musicale raggiungerebbe una nuova fetta di utenza, dall’altra Microsoft aggiungerebbe una piattaforma ormai nota in tutto il mondo a quelle che già fanno parte del suo catalogo dedicato all’intrattenimento multimediale in salotto.

Un altro utente, sempre con un post condiviso su Reddit, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio alquanto esplicativo scovato tra le pagine del portale di Microsoft dedicato al programma Retail Partner Training. In attesa di una conferma ufficiale, che ancora manca, l’indiscrezione è da prendere con le pinze. Maggiori dettagli potrebbero giungere in occasione dell’evento di settore Gamescom ormai alle porte.