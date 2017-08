Surface Pro 4, Windows Hello torna a funzionare

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rialsciato un nuovo importante firmware per il Surface Pro 4 che va a risolvere un fastidioso problema concernente Windows Hello. Due settimana fa, infatti, la casa di Redmond aveva rilasciato un corposo aggiornamento firmware per il suo ibrido Windows 10. Tra le tante novità non precisamente documentate anche l’introduzione di nuovi driver per Windows Hello. Peccato, però, che questi driver non sono andati ad interfacciarsi correttamente con l’hardware del Surface Pro 4.

In altre termini, chi utilizzava Windows Hello come sistema di sblocco sfruttando il riconoscimento facciale, aveva rilevato problemi, o l’impossibilità di utilizzare questo strumento di sicurezza.Un problema sicuramente non grave ma fastidioso. In realtà, per tornare a fare funzionare Windows Hello bastava ripristinare i vecchi driver ma fortunatamente Microsoft ha riconosciuto il problema ed ha deciso di rilasciare un correttivo definitivo. Il nuovo firmware, dunque, installa nuovi driver per Windows Hello che dovrebbero andare a risolvere definitivamente questo problema.

Surface – System – 1.0.75.1: Surface Camera Windows Hello (1.0.75.1 resolves Windows Hello experience error)

L’esortazione, dunque, è quella di scaricare ed installare il nuovo firmware il prima possibile per ripristinare le piene funzionalità del Surface Pro 4. L’aggiornamento è già disponibile per tutti e può essere scaricato ed installato attraverso Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche.