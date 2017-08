Apple iPhone 7s Plus, immagine della cover in vetro

Luca Colantuoni,

Quasi tutte le indiscrezioni che circolano da mesi sui nuovi smartphone Apple riguardano il top di gamma. Ma insieme al rivoluzionario iPhone 8 con display OLED dovrebbero essere annunciati anche gli iPhone 7s e 7s Plus, versioni aggiornate degli attuali iPhone 7 e 7 Plus. Le immagini apparse online nel fine settimana mostrano una della novità attese, ovvero la cover posteriore in vetro.

Il design delle versioni S rimarrà praticamente invariato, come già accaduto in precedenza, ma verranno introdotti alcuni miglioramenti che potrebbero giustificare l’upgrade da parte degli utenti. La novità immediatamente visibile sarà quasi certamente la scocca posteriore in vetro. Le immagini del “dummy model” (un prototipo non funzionante) confermano il cambio del materiale per il prossimo iPhone 7s Plus (e ovviamente dell’iPhone 7s). Si nota inoltre l’assenza delle linee delle antenne, che negli iPhone 7 e 7 Plus corrono lungo i bordi superiore e inferiore, in quanto il segnale non viene bloccato dal vetro.

L’eliminazione dell’alluminio consentirà inoltre di implementare la ricarica wireless della batteria, sulla quale circolano informazioni da diversi mesi. La ricarica induttiva verrà quindi offerta come alternativa a quella tradizionale che prevede il collegamento dell’alimentatore alla porta Lightning. Un’altra possibile novità potrebbe essere la certificazione IP68, quindi gli smartphone potranno essere utilizzati anche in acqua fino ad una profondità di 3 metri.

Per quanto riguarda la dimensione dello schermo non si prevedono novità, quindi iPhone 7s e 7s Plus avranno una diagonale di 4,7 pollici e 5,5 pollici, rispettivamente. Probabile l’uso di un processore A11 Fusion, lo stesso dell’iPhone 8. Il modello base potrebbe integrare 64 GB di storage, il doppio rispetto ai 32 GB degli iPhone 7 più economici. Le due versioni S dovrebbero arrivare sul mercato entro metà settembre.