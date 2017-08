Apple Watch 3 integrerà un modulo LTE

Luca Colantuoni,

Il prossimo smartwatch dell’azienda di Cupertino offrirà la connettività LTE. Secondo la fonte di Bloomberg, il nuovo Apple Watch 3 funzionerà in maniera indipendente dall’iPhone, offrendo quindi una maggiore libertà d’uso agli utenti. Il chip dovrebbe essere realizzato da Intel. Probabile inoltre la presenza di una eSIM, invece della tradizionale SIM in plastica.

Attualmente è necessario collegare lo smartwatch allo smartphone per lo streaming musicale, la navigazione stradale e l’invio dei messaggi. L’integrazione di un modulo LTE consentirà di eseguire le operazioni senza iPhone, ad esempio scaricare i brani musicali e avviare le app, come già avviene su alcuni modelli basati su Android Wear 2.0. Secondo le informazioni ricevute da Bloomberg, il modem LTE verrà fornito da Intel. Quasi tutti i modem presenti nei dispositivi Apple sono prodotti da Qualcomm, ma tra le due aziende è in corso una battaglia legale su alcuni brevetti, quindi il chipmaker di Santa Clara potrà sfruttare l’occasione a suo vantaggio.

Apple aveva previsto l’anno scorso il lancio di uno smartwatch con connettività LTE, ma i piani sono cambiati a causa dell’eccessivo consumo. L’azienda ha ora trovato una soluzione che riduce l’impatto negativo del chip LTE sulla durata della batteria. Qualcuno ipotizza che il Watch Series 2 avrà un nuovo form factor che, forse, permetterà di integrare una batteria di maggiore capacità. Un’altra novità sarà certamente watchOS 4 con ulteriori funzionalità compatibili con Siri.

Apple avrebbe già avviato i contatti con i principali operatori telefonici statunitensi ed europei per la distribuzione del modello LTE. Ovviamente il prezzo sarà più elevato rispetto alla versione “WiFi only”. L’arrivo sul mercato del Watch Series 3 è previsto per la fine dell’anno.