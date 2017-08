Facebook Groups chiude

Filippo Vendrame,

Facebook, dal prossimo primo di settembre, ha deciso di mettere la parola fine all’applicazione Facebook Groups attraverso la quale gli amministratori dei Gruppi potevano gestirli direttamente. Da evidenziare che non si tratta affatto di un disimpegno nei Gruppi, ma solamente di una riorganizzazione interna. I Gruppi, infatti, stanno acquisendo sempre più importanza all’interno della piattaforma. Tuttavia, Facebook ha deciso di migliorare l’esperienza d’uso dei Gruppi portando i loro strumenti di gestione direttamente all’interno della sua app principale e quindi l’app Facebook Groups era diventata un inutile doppione.

Meglio, dunque, concentrare gli sforzi su di un’unica piattaforma piuttosto che disperdere energie e risorse su più fronti. Probabilmente, inoltre, l’app Facebook Gorups non ha mai goduto di grande popolarità e quindi il social network ha pensato bene di riportare la gestione dei Gruppi all’interno dell’app principale. Un annuncio simile era, probabilmente, nell’aria da tempo. Già da qualche tempo, infatti, le app mobile funzionavano un po’ a singhiozzo e sui market di iOS ed Android l’app era stata rimossa. Dal primo settembre 2017, dunque, l’app cesserà di funzionare. Questo significa che chi l’utilizza ancora oggi non sarà più in grado di gestire i Gruppi attraverso di essa.

Non un grosso problema, comunque, visto che, come detto, la gestione passerà nuovamente all’app principale del social network.

Vale la pena ricordare che Facebook Groups non è l’unica app del social network che viene cancellata e le cui funzioni tornano nell’app principale. Anzi, gli esempio possono essere molti. Si pensi, per esempio, a Paper.

L’unica app esterna al social network che riesce a vivere davvero di luce propria è Messenger che con oltre un miliardo di utenti continua a crescere senza sosta.