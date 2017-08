iPhone 8, nuove informazioni sul Face ID

Luca Colantuoni,

Da circa una settimana circolano informazioni su una delle caratteristiche più interessanti del futuro iPhone 8. Nel firmware dello smart speaker HomePod sono stati trovati riferimenti alla funzionalità di riconoscimento facciale che potrebbe sostituire l’attuale Touch ID. La presenza del Face ID sarebbe confermata dalle immagini del display pubblicate su un sito giapponese.

iPhone 8 avrà quasi certamente un elevato screen-to-body ratio, quindi l’ampia superficie dello schermo comporterà l’eliminazione del pulsante Home e del Touch ID. Sebbene circolino voci sul semplice spostamento del sensore biometrico (sul retro, sotto il vetro o sotto il pulsante di accensione), la soluzione più probabile è la scelta di un altro sistema di autenticazione, ovvero la scansione del volto. Su un sito giapponese è stata pubblicata l’immagine, visibile all’inizio dell’articolo, che mostra i possibili fori ai lati del ricevitore. Oltre a quello per la fotocamera frontale FaceTime ci sono i fori per tre scanner dell’iride. I due a sinistra servirebbero proprio per il riconoscimento facciale.

La tecnologia verrebbe sfruttata non solo per lo sblocco dello smartphone, ma anche per i pagamenti mobile con Apple Pay. In quest’ultimo caso, però, potrebbe essere richiesta un’operazione aggiuntiva, in quanto il riconoscimento facciale non garantisce la massima sicurezza. Nel codice di HomePod è presente la stringa “Resting Unlock” che potrebbe indicare la possibilità di sbloccare l’iPhone 8 anche quando lo smartphone è sul tavolo, quindi senza avvicinarlo agli occhi con la giusta angolazione.

In atteso dell’annuncio, previsto all’inizio di settembre, Samsung Display ha completato i test delle sei linee di produzione dell’impianto in Vietnam. Qui verranno realizzati i pannelli OLED per l’iPhone 8 con una capacità produttiva di circa 100.000 al mese.