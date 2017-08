Motorola Moto X4, design finale della dual camera

Luca Colantuoni,

Dopo aver presentato i Moto C/C Plus, Moto E4/E4 Plus, Moto Z2 Play, Moto Z2 Force e Moto G5S/G5S Plus, Motorola si prepara al lancio del Moto X4, ultimo smartphone incluso nella roadmap 2017. Nel weekend è apparsa online l’immagine che mostra il design finale della dual camera posteriore.

Fino a due anni fa i Moto X erano i top di gamma del produttore statunitense. Il loro posto è stato occupato successivamente dai Moto Z, ma ora la serie tornerà nuovamente sul mercato per occupare la posizione di fascia medio-alta nel catalogo. Una prima immagine del Moto X4 era stata pubblicata su Twitter dal noto Evan Blass all’inizio di luglio. Lo stesso leaker ha ammesso pochi giorni fa che il render era riferito ad un modello preliminare con il doppio flash LED posizionato nella parte inferiore del modulo fotografico. Il sito Droidholic ha mostrato il design finale con il doppio flash LED in alto.

In base alle ultime indiscrezioni, Motorola avrebbe scelto due sensori da 12 e 8 megapixel, uno monocromatico e uno RGB. Gli utenti potranno quindi scattare foto a colori, in bianco e nero, e applicare l’effetto di profondità mettendo a fuoco il soggetto in primo piano (nella presentazione di metà maggio è stato usato il termine SmartCam). Lo smartphone dovrebbe avere un telaio in alluminio e vetro, uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630 o 660, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash.

Non mancheranno sicuramente lo slot microSD e il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home). Per la batteria si prevede una capacità di 3.000 mAh. Il Moto X4 potrebbe essere il primo smartphone Motorola con certificazione IP68. Tutti i recenti modelli hanno un rivestimento idrorepellente che protegge solo contro gli spruzzi d’acqua o pioggia leggera. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 350 e 400 euro.