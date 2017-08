Samsung annuncia il Galaxy S8 Active

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, Samsung ha finalmente annunciato il Galaxy S8 Active, versione rugged del Galaxy S8. Disponibile in due colori, lo smartphone presenta alcune differente estetiche rispetto al modello normale, oltre all’uso di materiale che garantiscono un’elevata resistenza in condizioni estreme.

Il Galaxy S8 Active, come il suo predecessore, ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi può essere utilizzato senza problemi in presenza di acqua, umidità, polvere, bassa pressione atmosferica e temperature alte/basse. Grazie all’uso di un frame in alluminio, policarbonato e bumper in gomma, lo smartphone resiste agli urti e alle cadute. Il produttore afferma inoltre che lo schermo è “shatterproof”, ovvero resistente ai graffi. Tale caratteristica è stata però ottenuta con un display tradizionale (flat con angoli curvi), non con quello curvo (Infinity Display) del Galaxy S8.

Il Galaxy S8 Active possiede uno schermo Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Le fotocamere hanno una risoluzione di 12 e 8 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Non mancano ovviamente il lettore di impronte digitali, il cardiofrequenzimetro e il pulsante Bixby che, insieme all’app Activity Zone, permette l’accesso ad alcune funzionalità per le attività outdoor (bussola, barometro, torcia e cronometro).

Il Galaxy S8 Active sarà disponibile dall’11 agosto nelle colorazioni Meteor Gray e Titanium Gold. Gli utenti statunitensi potranno acquistarlo negli store di AT&T a 28,34 dollari per 30 mesi (circa 850 dollari). Questa volta si tratta di un’esclusiva limitata, quindi lo smartphone verrà offerto anche dagli altri operatori telefonici, ma difficilmente arriverà in Europa.