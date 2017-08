SNES Mini torna in vendita su Amazon Italia

Cristiano Ghidotti,

Non c’è tempo da perdere per chi vuol acquistare SNES Mini: la riedizione in miniatura della console 16-bit è tornata disponibile per l’acquisto questa mattina sulle pagine dello store Amazon Italia, al prezzo di 79,99 euro. Nessuna spesa aggiuntiva, dunque, rispetto a quella ufficiale stabilita da Nintendo. Il consiglio, per gli interessati, è quello di non perdere tempo e mettere subito il prodotto nel carrello per poi procedere all’ordine. Ci sarà poi eventualmente tempo fino al 29 settembre (giorno fissato per la consegna) per annullarlo senza alcun esborso economico.

Ecco l’elenco completo dei 21 giochi preinstallati, tra i quali figura anche una produzione inedita, quello Star Fox 2 mai commercializzato da Nintendo: Contra III The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi’s Island, Super Metroid, Super Punch-Out!!.

SNES Mini (In offerta su Amazon a 79 euro) nasce dal successo del suo predecessore, NES Mini (8-bit), lanciato lo scorso anno e capace di suscitare un interesse andato ben oltre le aspettative di Nintendo, tanto da portare in poco tempo al sold out lanciando molti a bocca asciutta. Questa volta all’interno della confezione si trovano due controller, così da potersi lanciare fin da subito in sfide multiplayer con i titoli che supportano la modalità in locale. Il nome completo e ufficiale della console è ben più lungo, Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Per il futuro, già ci sono i primi indizi che fanno ben sperare in una realizzazione del Nintendo 64 Mini.