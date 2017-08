Spotify su Xbox One: la conferma di Microsoft

Cristiano Ghidotti,

La partnership siglata nel 2015 tra Sony e Spotify per offrire in esclusiva agli utenti PS4 un’app dedicata all’accesso al servizio di streaming sta per giungere al termine. La piattaforma musicale sarà presto accessibile anche da coloro che hanno acquistato una Xbox One: dopo l’indiscrezione trapelata in Rete la scorsa settimana, ecco quella che ha tutta l’aria di essere una conferma ufficiale da parte di Microsoft.

Negli ultimi secondi del filmato “This Week on Xbox” che come da tradizione vede protagonista Major Nelson (all’anagrafe Larry Hyrbm Live Director of Programming della divisione gaming), è possibile vedere per un breve lasso di tempo che sulla console è in esecuzione l’app “Spotify Music – for Xbox”, con il brano “Fable Theme – Danny Elfman” in riproduzione. Nel video non viene fatto alcun esplicito riferimento al suo arrivo, ma trattandosi di una clip pubblicata sul canale ufficiale del gruppo di Redmond rimangono ormai ben pochi dubbi in merito. Si attende solo l’annuncio per capire quali saranno le tempistiche del rilascio. Di seguito lo screenshot per togliere ogni dubbio.

Non è dato a sapere se si tratterà di una Universal App. Nel mese di giugno, su Windows Store, Spotify ha fatto il suo debutto con un software ufficiale destinato però esclusivamente ai computer equipaggiati con sistema operativo Windows 10, non compatibile in alcun modo con la console Xbox One. L’arrivo del servizio arrivo sulla piattaforma videoludica consentirà da una parte a Spotify di incrementare ulteriormente il suo già ampio bacino d’utenza e dall’altro a Microsoft di offrire ai propri giocatori un servizio in più dedicato all’intrattenimento multimediale.