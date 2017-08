Tesla Model S, 1078 Km con una singola ricarica

Filippo Vendrame,

Tesla Model S e l’Italia sul tetto del mondo per un singolare record mondiale. Un gruppo di italiani, a bordo di una Tesla Model S 100D, infatti, ha ottenuto il nuovo record di percorrenza con una singola ricarica. Nello specifico, Rosario Pingaro, Adriano Ruchini, Andrea Proserpi, Luca Del Bò e Daniele Invernizzi, alternandosi alla guida per ben 29 ore, hanno percorso ben 1078 Km senza mai bisogno di ricaricare.

Calcolatrice alla mano, il record è stato possibile mantenendo una media di percorrenza molto bassa, poco meno di 40 Km/h. Tale velocità ha consentito di mantenere i consumi energetici molto bassi, garantendo, così, tassi di percorrenza ben oltre i valori dichiarati per questo modello. La metodologia di questo record potrebbe sembrare non realistica, ma, invece, è molto importante. Lo scopo in se di questi record, infatti, non è tanto quello di segnare nuovi record ma piuttosto di promuovere la mobilità elettrica come reale alternativa alla mobilità tradizionale. Questi test, infatti, dimostrano come la tecnologia delle auto elettriche, oggi, sia già ampiamente matura ed in grado di sostituire quella delle auto a motore termico. Certo, le Tesla e le auto elettriche presentano cosi ancora molto elevati ma questi record dimostrano che questa è la direzione da prendere per il futuro.

Ad applaudire il nuovo record ottenuto dai membri del Tesla Owners Club Italia, anche Elon Musk, CEO di Tesla, che si è voluto congratulare di persona per l’importante risultato ottenuto.

Le auto elettriche sono, dunque, pronte a sostituire quelle a motore termico ed in futuro i loro costi caleranno sensibilmente grazie alla diminuzione dei prezzi delle batterie.

Quello che serve, però, per incentivare la loro diffusione, è soprattutto una capillare rete di ricarica a carica rapida che permetta ai possessori di poter viaggiare senza problemi. Molte nazioni hanno deciso di investire in tal senso. All’appello, purtroppo, manca l’Italia che su questo argomento è ampiamente in ritardo. L’auspicio è che questo record tutto italiano possa far cambiare la mentalità politica su questo tema per potenziare gli investimenti nell’elettrico.