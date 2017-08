TIM, rimodulazioni Special Voce e Young XL Powered

Filippo Vendrame,

Ancora rimodulazioni in casa TIM. L’operatore, infatti, fa sapere che, a partire dal prossimo 3 settembre, alcune opzioni della gamma Special Voce e Young saranno rimodulate. Le motivazioni sono sempre le solite e cioè per esigenze legate all’evoluzione del mercato. Nello specifico, come si legge nella nota dell’operatore, alcune opzioni della gamma “TIM Special Voce” si arricchiscono con Minuti Illimitati verso Tutti. I Minuti Illimitati sono disponibili fin da subito senza alcun costo aggiuntivo. Dal primo rinnovo successivo al 3 settembre 2017 tali opzioni avranno un costo di 1,90 euro in più ogni 4 settimane.

Per quanto concerne, invece, TIM Young XL Powered, opzione non più sottoscrivibile, l’operatore arricchisce l’opzione tariffaria con 10 GB (oggi solo 4GB) per navigare in Internet con il proprio Smartphone alla velocità del 4G di TIM. I 6 GB aggiuntivi saranno disponibili fin da subito senza alcun costo extra. Dal primo rinnovo successivo al 3 settembre 2017 la TIM Young XL Powered avrà un costo di 1,90 euro in più ogni 4 settimane. Tutti i clienti TIM toccati da queste rimodulazioni saranno informati attraverso SMS e potranno ricevere maggiori informazioni via IVR, Web, numero 119 ed attraverso l’app dell’operatore.

Ovviamente, i clienti toccati dalla rimodulazione possono non accettare le modifiche unilaterali di TIM e potranno disdire senza alcun onere. Sul sito di TIM, sulla nota della variazione tariffaria, si legge:

Il cliente che non accettasse le modifiche proposte, in base all’art. 70.4 del D.Lgs. 259 del 2003, ha la facoltà di recedere senza penali né costi di disattivazione entro il 3 settembre 2017 anche tramite passaggio con portabilità ad altro gestore. Per richiedere il recesso dal contratto, che comporta la cessazione della linea e, ove non sia richiesto il passaggio ad altro operatore, la perdita del numero telefonico in tuo possesso, clicca qui. Qualora sulla linea sia associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (ad esempio Telefono, Tablet, etc.), oppure sia attiva un’offerta con promozione legata alla permanenza del numero in TIM, clicca qui per decidere di mantenere attiva la rateizzazione del prodotto o pagare le rate residue in un’unica soluzione. Per info, recesso e rateizzazioni vai su tim.it o chiama il 409160.

TIM, a questi clienti, vuole fare anche un piccolo omaggio. Entro il 3 settembre potranno attivare “1GB Gratis per 28 giorni” e “1 MESE DI MINUTI ILLIMITATI verso TUTTI”.