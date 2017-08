YouTube arriva sulla Vodafone TV

Cristiano Ghidotti,

Lanciata in Italia nel mese di aprile, la Vodafone TV si arricchisce oggi di un nuovo e importante servizio: YouTube. La piattaforma di video sharing più grande e popolare del mondo è accessibile direttamente dal set-top box dell’operatore attraverso l’applicazione ufficiale, introdotta nella sezione App dell’interfaccia.

Il servizio va ad aggiungersi a quelli già disponibili e dedicati all’intrattenimento multimediale in ambito domestico: da Now TV di Sky al ricco catalogo di Netflix, senza dimenticare Chili e tutti i contenuti messi a disposizione su Vodafone TV grazie alle partnership siglate con realtà del calibro di Sony Pictures Television, 20th Century Fox, BBC Worldwide e Discovery. Sono state inoltre annunciate le novità per il mese di agosto, da guardare in streaming: tra queste figurano i film “Hearth of the Sea” e “Surfs Up 2”, mentre da mercoledì 30 saranno visibilli anche le pellicole che hanno trionfato al Festival di Venezia.

L’apparecchio è disponibile in esclusiva per i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento alla fibra ottica di Vodafone Italia, attualmente disponibile in oltre 500 città del paese. Il servizio di Vodafone TV è offerto al prezzo di 10 euro ogni quattro settimane (nel costo è incluso il ticket Intrattenimento di Now TV). Una spesa che dà diritto di accesso ai contenuti del pacchetto base, mentre quelli aggiuntivi (come Netflix, Chili, Now TV ecc.) possono essere pagati attraverso la fattura del conto telefonico, dunque senza l’obbligo di ricorrere all’utilizzo della carta di credito. Tra le feature offerte anche la possibilità di mettere in pausa, registrare i programmi o vedere i contenuti già andati in onda, in qualsiasi momento. Non manca poi lo streaming in mobilità, grazie ad un’applicazione per smartphone e tablet.