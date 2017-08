ASUS ZenFone 4, specifiche e prezzi di due modelli

ASUS ha organizzato per il 17 agosto un evento, durante il quale annuncerà i nuovi smartphone della serie ZenFone 4. Le caratteristiche di uno dei modelli (ZenFone 4 Max) è già disponibile in Russia, mentre degli altri tre è nota solo la presenza della doppia fotocamera posteriore. Un noto leaker ha scoperto le principali specifiche degli ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro.

Per gli smartphone si prevede un’elevata qualità costruttiva (telaio in alluminio) e un simile design, ma ASUS ha scelto componenti differenti per coprire un’ampia fascia di prezzi e quindi soddisfare le richieste di tutti gli utenti. Il top di gamma sarà certamente lo ZenFone 4 Pro. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Per la fotocamera posteriore principale si ipotizzano un sensore da 21 megapixel e un’ottica con zoom 2x. Il prezzo previsto è circa 650 dollari, quindi il suo diretto concorrente sarà il OnePlus 5.

ASUS Zenfone 4 Pro 6/64GB, SD835 (ZS551KL) showing up for ~650USD. If it converts to 550 Euro, ASUS might actually have an OP5 alternative.

— Roland Quandt (@rquandt) August 7, 2017